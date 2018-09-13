Öğretim elemanları şampiyonadan altın madalya ile döndü

-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim elemanları İzmir'de 1-2 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonasından madalya ile döndüler.

İzmir'de 1-2 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonasında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gönül Babayiğit İrez 400 metre ve 800 metrede Türkiye birincisi, Öğr. Gör. Zeynep Aydoğan cirit atmada Türkiye birincisi, Öğr. Gör. Sevil Yıldırım cirit atma,100 metre ve 800 metrede Türkiye ikincisi oldu. Şampiyonada başarılı olan öğretim elemanları, Üniversite Spor Kulübü adına yarışlara katıldılar ve aynı zamanda takım olarak üçüncülük kupasını kazandılar. Masterler Türkiye Atletizm Şampiyonasında derece kazanan öğretim elemanları, 19-23 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek Balkan Master Atletizm Şampiyonasında milli takım adına ülkemizi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni temsil edecekler.