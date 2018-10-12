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Öğretim üyesini ölüm arabada yakaladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Mehmet Dallı arabası ile Muğla-Denizli Karayolu'nda hareket halindeyken kalp krizi geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucu ölen kişinin MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Dallı olduğu tespit edildi. Vücudunda darp izine rastlanılmayan Dallı'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Dallı'nın cenaze namazı , üniversitede bulunan Ali Rıza Hakses Camii'nde Cuma namazının ardından kılındı. Dallı'nın memleketi Kütahya Tavşanlı'ya defnedileceği öğrenildi.

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