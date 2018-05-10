Öğretmen ve öğrencilerden “Zumba”

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte okulun öğretmen ve öğrencileri “Zumba” dansı eğitmenlerinden figürler hakkında bilgi aldı. Ardından eğitmenler eşliğinde dansa eşlik eden yaklaşık 200 kişilik grup renkli görüntüler oluşturdu.

Okulun müdür yardımcısı Ayşe Suna Sözgen, etkinlik ile fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek istediklerini ifade etti. Sözgen, öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlık için hareketli, sportif bir yaşamı tercih etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliğe destek olan herkese teşekkür etti.

Öğrenciler ise müzik eşliğinde dans ederek keyifli vakit geçirdikleri ve hareket ettikleri etkinlikten keyif aldıklarını dile getirdi.