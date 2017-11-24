Öğretmenler Günü’nün en acı haberi

24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlandığı bu günde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Milas’a bağlı Pınarcık Mahallesi D525 karayolu üzerinde seyir eden ve Kamber Pak’ın kullandığı 07 SC 639 plakalı otomobil ile Aydın yönünden Muğla istikametine gelen 35 HVT 21 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. 35 HVT 21 plakalı araçtaki; Hayrettin Sünbül, Mehmet Sünbül ve Önder Battal adlı 3 kişi yaralanırken, diğer araçtaki Sultan ve Kamber Pak çifti sıkıştıkları araç içinde hayatlarını kaybetti.

Kazada yaralanan Hayrettin Sünbül, Mehmet Sünbül ve Önder Battal 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden emekli öğretmenler Sultan ve Kamber Pak çiftinin cansız bedenlerini sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkarmak için itfaiye ekipleri uzun süre çaba harcadı. Çiftin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.