Öğretmenlere Belçika ve Portekiz’de etkili iletişim teknikleri kursu

AB Erasmus + Programı Okul Eğitimi ve Personel Hareketliliği projeleri kapsamında 2017 yılında 18 öğretmeninin adına yapılan proje başvurusu kabul edildi. Proje hareketlilikleri doğrultusunda Haziran ve Temmuz aylarında 18 öğretmen, Belçika ve Portekiz’de 10’ar günlük Etkili İletişim Teknikleri Kursu’na katıldı. Proje ile öğretmenler hem mesleki anlamda kendilerini geliştirdi hem de yurt dışı deneyimi yaşayarak farklı kültürleri tanıma ve yabancı dillerini geliştirme fırsatı buldu.

Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Ayşe Suna Sözgen, mesleki eğitimin ülke ekonomisini besleyen ana damarlardan olduğuna değindi.

Okullarında öğrenim gören gençleri nitelikli iş gücü olarak bölge sanayisine ve diğer sektörlere hizmet vermek amacı ile yetiştirdiklerini anlatan Sözgen; “En iyiye ulaşabilmek için yaptığımız değerlendirmede öğrenci profilinde olumlu değişiklik yaratmanın hem mesleki eğitimin kalitesini arttıracağı hem de ülke geleceğine nitelikli birey kazandıracağı sonucuna ulaştık. Bu bağlamda hazırladığımız “I Understand You-Seni Anlıyorum" isimli projemizle okulumuz öğretmenlerini etkili iletişim teknikleri konusunda yetiştirmeyi hedefledik.” ifadelerini kullandı.

Güçlü toplumları, sağlıklı ve mutlu bireylerin oluşturacağına işaret eden Proje Koordinatörü Ayşe Suna Sözgen; “Amacımıza ulaşabilmek için okulumuzdaki tüm branş öğretmenlerimizin bir rehber öğretmen gibi görev yapması, farklı metot ve yöntemlerle öğrencilerdeki davranış problemlerini asgariye indirmeye çalışmaları; onları mutlu, özgüvenli, disiplinli, geleceğe yönelik hedefler belirleyebilen gençler olarak önce ülke geleceğine sonra da üst düzey mesleki niteliklerle donatarak iş gücü piyasasına hazırlamaları gerekmektedir. Çünkü Biliyoruz ki güçlü toplumları, sağlıklı ve mutlu bireyler oluşturur. Bu bağlamda öğretmenlerimizin "etkili iletişim yöntemlerini" kullanarak, çatışma ve problem çözme, etkin dinleme, farklı yöntemlerle öğrenciyi tanıma ve onlarla bir bağ kurma, özgüven kazandırma, sınıf disiplinini sağlama, öğrenciye olumlu davranış kazandırma, her türlü bağımlılıktan koruma, okul terkini önleme gibi konularda mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri ihtiyacı, projemizin temel gerekçesidir.” dedi.