Öğretmenlere Robotik Kodlama eğitimi

Programı başarı ile tamamlayan öğretmenlere eğitim sonunda sertifikaları dağıtıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2018 Teknik Destek Programı kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan öğretmenlere Arduino ile Robotik Kodlama Eğitimi verildi. Muğla'da 21'inci Yüzyıl becerileriyle donatılmış nesiller yetiştirmek, algoritmik düşünceyi öğretmek amacındaki eğitim kapsamında 28 öğretmen öğrencileriyle birlikte gerçekleştirebilecekleri yeni proje fikirlerine imza attılar. Yeni teknolojilerin eğitim ortamlarına entegresi ve pragmatik amaçla kullanımının yaygınlaşması, analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi nihai amacıyla öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda kendilerini ifade edebilecekleri uygun ortam hazırlamak ve onları destekleme amacıyla, 30 saat süren eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikaları verildi.