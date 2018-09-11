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Okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri planlandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonu öncesi, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız başkanlığında toplantı yapılarak, okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri planlandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonu öncesi, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız başkanlığında toplantı yapılarak, okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri planlandı.


Menteşe Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Jandarma Komutan Vekili Turan Kaya, Menteşe İlçe Milli Eğitim Hüseyin Şen ve Menteşe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Uzar katıldı.


Toplantıda katılımcılara 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 2559 Polis Vazife ve Salahiyat Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, 04.09.2018 Tarihli İller İdaresi Genel Müdürlüğü 'nün Okullar ve Çevrelerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri konulu bakanlık emir yazısı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.


Menteşe İlçesinde polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bulunan okullar, bu okulların kamera sistemleri ve planlanan güvenlik tedbirleri tek tek görüşülürken, ileriki günlerde uygulanmasına geçilecek yeni güvenlik tedbirleri de planlandı.

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