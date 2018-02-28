‘Okul-Sektör Buluşması’na yoğun katılım

Muğla ve diğer illerde faaliyet gösteren konakla, yiyecek ve seyahat firmasının katıldığı etkinlikte firmalar açıkları stantlarda öğrenciler ile birebir görüşme yaptı ve iş başvuru formlarını aldı. Bu yıl gerçekleşen okul-sektör buluşmasına Muğla İl Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, İş-Kur ve Muğla Büyükşehir Belediyesi de stant açarak hem kurumların tanıtımını yaptı, hem de iş başvuruları aldılar.

Kalifiyeli eleman sıkıntısı yaşıyoruz”

Marmaris’te faaliyet gösteren Aqua Otel Müdürü Ahmet Yolcu, “8-10 yıldır bu tür Üniversitelere geliyoruz ve öğrenci alıyoruz. Burada istişare sağlamış oluyoruz. Sürekli aynı öğrencileri getirebilirsek gelirlerse çok daha verimli işler çıkartıyoruz” derken kalifiyeli eleman sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Yolcu, “Maalesef Marmaris’in genel bir sorunu bu. Bu anlamda daha iyi yetişmiş, altyapısı daha sağlam öğrenciler genellikle Akdeniz Antalya Bölgesinde. Marmaris bu anlamda biraz daha şanssız” dedi.

“Marmaris’te çok yüksek doluluk yaşanacak”

2018 yılı yabancı turist rezervasyonları ile ilgili bilgi veren Yolcu, “Marmaris olarak 2005’ten bu yana bildiğimiz bir turizm alanı benim için. Görebildiğim kadarı ile bizim rezervasyonlarımıza baktığımızda 2018, özellikle Avrupalı misafir, İngiliz turist en yoğun talep gördüğü misafir. Türk misafir 2017 yılında daha yoğundu. Bu yıl Türk misafir biraz düşecek, Avrupalı daha artacak, biraz da İranlı misafir çoğalma gözüküyor. Şu anda Marmaris bazında baktığımız zaman çok yüksek bir doluluk oranı var” dedi.

“Avusturyalı turistlerde yüzde 200 artış olabilir”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, “2018 yılının, bu sezonun çok iyi geçeceği zaten yurt dışı fuarlarda Kasım ayındaki İngiltere fuarı, Ocak ayında yapılan Rusya ve saire birtakım fuarlarda zaten ortaya çıkmış durumda. 2017 yılı için 32 milyon turist ülkemize geldi ki bu 2016’ya göre yüzde 27’lik bir artış demek. Bu sene bu sayının daha da yukarıya çıkacağı tahmin ediliyor ve turizm gelirinin de hem Almanya pazarı, hem İngiltere pazarı, hem Avusturya pazarında yüzde 50’ler, 60’lar hatta Avusturya’da yüzde 200’lere varan bir artış beklentisi var. Şu ana kadar arkadaşlarımın bana verdiği bilgiye göre rekor seviyede bir katılık var. 94-95 özel sektör firması konaklama, seyahat, yiyecek firmamız kayıt yaptırdı, stant kurdu. Öğrencilerimiz iş bulma, mecburi staj derslerini yapma noktasında yapılan bu etkinliğin onlara da çok ciddi katkı sağladığını biz görüyoruz” dedi.

“İş arayanlar ile çalışan arayanları bir araya getiriyoruz”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Topaloğlu, “Bu etkinliğimizin amacı, sektördeki işletmeler ile öğrencilerimizi bir araya getirmek. Dolayısı ile iş arayanlar ile çalışan arayanları bir araya getirmek. Bu sene turizm sezonunu çok iyi geçeceği ifade ediliyor. Bu sene 100’e yakın işletme bu etkinliğimize katılmak için bize başvurdular. Öğrencilerimizden gelen tepkiler, bu etkinliğin kendilerine çok fayda sağladığını, çok sayıda işletmeye aynı anda bir arada görmekten çok mutlu olduklarını, aynı şekilde işletmeciler de farklı hem turizm eğitimi alan, hem de farklı turizm eğitimini destekleyecek alanlarda öğrenci olan arkadaşlarımızın bu vesile ile kendilerine başvurmaları açısından memnun olduklarını açıklıyorlar” dedi.

“Okul-sektör buluşmasında iş buldular”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesinden mezun olan ve okul-sektör buluşmasından sonra Bodrum’da bir turistik işletmede iş bulan Mehtap Aydın, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Konaklama İşletmeciliği bölümünden mezun oldum. Bundan önce bu sektör buluşmalarında görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonrası işe girdik. Bu gün de kendi çalıştığım işletmeyi tanıtmaya geldim” dedi.

MSKÜ Turizm Fakültesinden mezun olan ve okul-sektör buluşmasında iş bulan Sibel Uzun, Bodrum’da bir otelin satış-pazarlama müdürlüğünü yaptığı söyledi. Uzun, “2001’de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümünden mezun oldum. Bizim yıllarda bu istihdam fuarları yeni yeni yapılmaya başlanmıştı. Bu istihdam fuarlarından ilk nemalananlardan birisi benim. Burada sektör ile bizim gibi eğitimli personelin buluşmasına hocalarımızın vesilesi ile çok katkıda bulunulduğunu düşünüyorum. Şu anda sektörde çalışan biri olarak benim de işimi oldukça kolaylaştırıyor çünkü, bu sektörde özellikle sezonluk otellerde eğitimli personel ve kadro kurmak çok zor. Bu sektör buluşmaları bizim işimizi yüzde 50 kolaylaştırıyor” dedi.