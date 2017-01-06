Okul Servis Araçlarının 2. Yarıyıl Fiyat Tarifeleri Belirlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Alper Kolukısa yaptığı açıklamada geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitim öğretim kurumlarına ulaştırılmasında kaliteli, güvenli ve uygun maliyetli servis taşımacılığının önemli olduğunu belirtti. Yeni belirlenen okul servis ücretlerinin tavan ücret niteliğinde olduğunu açıklayan Kolukısa, okul servis araç işletenlerin ve öğrenci velilerinin kurul kararına göre hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Alper Kolukısa “UKOME Kurulunun 28.07.2015 tarihli kararı ile uygulamaya başlanan Okul Servis Araçları Filo Takip Sistemi ile ilgili denetimlerin de 2016-2017 yılı eğitim öğretim döneminde Muğla Büyükşehir Belediyesi Araç Takip Birimi tarafından titizlikle yürütülecek. www.mugla.bel.tr internet adresinden başvuruda bulunan öğrenci velilerimizin çocuklarını taşıyan servis araçlarını akıllı telefon veya bilgisayarlar üzerinden rahatlıkla takip edebilecekler” dedi.

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 2. YARIYIL OKUL SERVİS ARACI FİYAT TARİFESİ

0-1 kilometre 110 TL’den 120 TL’ye, 1-3 kilometre arası 125 TL’den 135 TL’ye, 3-5 kilometre arası 140 TL’den 155 TL’ye, 5-7 kilometre arası 145 TL’den 160 TL’ye, 7-9 kilometre arası 160 TL’den 175 TL’ye, 9-11 kilometre arası 170 TL’den 185 TL’ye, 11-13 kilometre arası 180 TL’den 195 TL’ye, 13-15 kilometre arası 195 TL’den 210 TL’ye ve 15 kilometre üzeri her kilometre için 3 lira ödenecek ve bu ücretlere KDV dahil.

Ücretler taşıma dönemi dikkate alınarak belirlenirken, taşımanın yapılmadığı dönemler için (Yarıyıl Tatili) öğrencilerden ek ücret talep edilmeyecek. Öğle öncesi ve öğle sonrası (Yemekli) Eğitim Öğretim yapılan okullarda 2’den fazla taşımacılık için fiyatlar en fazla % 40 oranında arttırılarak uygulanacak. Belirlenen ücretler tavan ücretler olup, öğrencilerden tarifeden daha düşük ücret alınması servis işletenleri/kooperatifleri yetkisinde değerlendirilecek. Öğrencilerden UKOME Kurulu tarafından belirlenen tarifelerden fazla ücret kesinlikle talep edilmeyecek. Okul Servis Araçlarına ait ücret tarifeleri servis hizmetinin verildiği süre boyunca araç içerisinde yolcular tarafından görülebilecek bir yere asılacak.

Ücret belirlenmesi esnasında okul ile öğrencinin ikamet adresi arasındaki en kısa mesafe dikkate ücretlendirme yapılacak. UKOME Kurulunun bu kararına aykırı ücretlendirme yaparak taşımacılık yapanlar hakkındaki işlemler Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği kapsamında yürütülecek. Taşıma mesafesi öğrencinin okula götürülüp getirildiği toplam mesafe üzerinden 1 taşıma periyodu baz alınarak hesaplanacak.