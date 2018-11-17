Okullarda güvenlik bilgilendirmesi

Menteşe Güzel sanatlar Lisesine ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri okul idareci ve öğretmenlerini alınan güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirdi. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla birbirinden farklı güvenlik tedbirleri planlanarak uygulanılmasına başlanılmıştı.

Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanı İlhan Evcimen Menteşe Güzel Sanatlar Lisesine giderek Okul Müdürü Akif Ağır 'ı ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında okul idarecileri ve öğretmenlerine okullarda ve Menteşe İlçesinde alınan güvenlik tedbirleri hakkında çeşitli bilgiler verildi.