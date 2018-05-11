Okumanın yaşı yok

7 bin öğrenci ve 10 bine yakın ailenin katıldığı mezuniyet törenin en ilginç kareleri yaşları 50’e gelen Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan öğrenciler oldu. 50 yaşındaki Cengiz Köşnek, 50 yaşındaki Mensup Balaman, 43 yaşındaki Berna Demirci ve 32 yaşındaki Ayşegül Alıcı okumanın yaşı olmadığını açıkladılar.

Törende konuşan Rektör Mansur Harmandar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin 2017-2018 Akademik döneminde 10 bine yakın mezun verdiğini açıkladı. Törende Üniversiteyi birincilikle bitiren öğrencilere diploma ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Konuşmaların ardından mezun olan 10 bin öğrenci keplerini havaya attı.

50 yaşında hemşirelik mezunu oldu

Bu yıl mezun olan öğrencilerden iki çocuk babası 50 yaşındaki Cengiz Köşnek, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden bu yıl mezun oldum. İki çocuğum var, birisi mezun oldu diğeri okuyor. Çok mutluyum. İyi ki buraya gelmişim. İzmir’den buraya gelerek okula devam ettim ve mezun oldum” dedi.

“Öğrenmenin yaşı yoktur”

Biri öğretmen, diğeri tıp fakültesinde okuyan iki çocuk babası 50 yaşındaki Mensup Balaman, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünden mezun oluyorum. İki çocuğum var. Birisi öğretmen, diğeri tıp fakültesinde öğrenci. Gençler bizden ilham alsın. Okumanın eğitim almanın yaşı yoktur. Ne kadar çok eğitim alırsanız o kadar gelişirsiniz. O nedenle öğrenmenin yaşı yoktur, diye düşünüyorum. O yüzden okulu bitirmeye karar verdim” diye konuştu.

“Okumak zorunluluk değil, gereklilik”

2 çocuk annesi Berna Demirci, “43 yaşındayım. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünden mezun oluyorum. İki kızım var. Birisi Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyor. Bu yaşta okuyorum, çünkü okumanın zorunluluk değil, gereklilik olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

14 aylık bebeği ile mezuniyet törenine katıldı

14 aylık bebeği ile mezuniyet törenine katılan 32 yaşındaki Ayşegül Alıcı, “Okul öncesi öğretmenliği mezunu olacağım inşallah. Geçen yıl Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesinde bebeğim karnımda eğitim gördüm. Şu anda 14 aylık. 5,5 yaşında da bir oğlum var. Tabi ki çok zor oldu benim için, ama güzel yanları da var. Bütün ev hanımlarına tavsiye ediyorum. Çünkü benim içimde bir uhdeydi okumak. Benim içimde okumak bir uhde olarak kaldı. Bu uhdeyi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum” dedi.

“Eşim ile gurur duyuyorum”

Ayşegül Alıcı’nın eşi Oğuz Alıcı, “Biz Antep’ten geldik buraya. Eğitimin yaşı yoktur. Eğitimi engel tanımaz. Eşim ile de gurur duyuyorum. İki çocuk ile çok zor şartlar altında mezuniyetini tamamladı. Herkese nasip olur inşallah. Ama asıl önemli olan, hayatın gerçek yüzü mezun olduktan sonra meslek sahibi olabilmek” diye konuştu.