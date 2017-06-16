Olayın gerçek nedeni ortaya çıktı

Terör saldırısı olarak değerlendirilen olayın ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen kargo üzerinde çalışma başlattı. TEM Şube ekiplerinin yaptığı araştırma sonrası vatandaşların rahatsızlığına neden olan maddenin tıbbi örneklerin bozulmasını önleyen Formaldehit isimli sıvıdan kaynaklandığı ortaya çıkardı.

Olayın yaşanması ile ilgili açıklama yapan Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, “Bir gelinlik mağazasında bir koli geldiğini ve bu koli üzerinde kimyasal ajan olabileceği bir bildirim ile birlikte öncelikle bizim sağlık ekiplerimiz olay yerine yöneldi. AFAD Müdürlüğü’nü de olay yerine gönderdik. Onlarla birlikte olay yerine gidilerek gerekli ön tedbirler alındıktan sonra sağlık ekiplerimiz de olayın içerisine müdahil oldular. Yapılan incelemede gelinlik üzerinde bir kimyasal ajan olduğu ve bu kimyasal ajandan öncelikli olarak firmanın çalışanları ve kargo paketini taşıyan vatandaşın ellerinde, kollarında alerjik reaksiyonlar ortaya çıktığı, yine boğazında acıma hissi ile birlikte gözlerinde yaşarma tarzında bulguların olduğu ifade edildi. Arkadaşlarımız AFAD’ın ilk incelemesinden sonra herhangi bir radyasyon tehlikesi ve yüksek oranda bir kimyasal ajanın olmadığına dair ifadenin ardından arkadaşlarımız tedbir amaçlı bu vatandaşlarımıza müdahalede bulundular. Bu müdahale ile birlikte ardından her ihtimale karşı dekontaminasyon işlemini gerçekleştirmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bilgi verildi. Burada 4 kişilik bizim ekibimizi ve aynı zamanda 5 vatandaşımız burada bir dekontaminasyon işlemine tabi tutuldu. Beş vatandaşımız doğrudan teması oldukları gerekçesiyle analiz sonuçları çıkana kadar arkadaşlarımızdan gerek kan, gerek diğer radyolojik tetkikler yapılmak üzere numuneler alındı. Şu anda servisteler. Muhtemelen bir iki saat sonra tetkik sonuçlar çıktıktan sonra taburcu edilecekler. Şu an itibari ile herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Hastanedeki vatandaşlarımızın durumu son derece iyi. İnşallah bir iki saat içinde onları da evlerine taburcu edeceğiz diye düşünüyorum” dedi.

Terörle Mücadele ekipleri kısa zamanda olayı çözdü

Muğla Sağlık İl Müdürü Cihan Tekin, kimyasal şüphe iddiasını araştıran Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri olayın tıbbi örneklerin bozulmasını önleyen Formaldehit isimli sıvının dökülmesi ile meydana geldiğini ve herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını söyledi.

Tekin açıklamasında, “Bodrum’daki bir Tıp Merkezi İzmir’deki bir pataloji laboratuarından tıbbi örneklerin bozulmasını önleyen Formaldehit sıvı talep etmiş. Bu sıvı giyim mağazasına gelen koli ile aynı araçta gelmiş. Yolda bu sıvı Muğla’ya gelen kolinin üzerine dökülmüş. Sıvı maddenin herhangi bir tehlike yaratması söz konusu değil. Bu sıvı sadece tıbbi örneklerin bozulmasını önleyen bir sıvı. Hastanedeki vatandaşlarımızı da taburcu ediyoruz” dedi.