Ölen santral işçileri için lokma döktürdüler

Tes-İş Sendikası Yatağan Şubesi, geçtiğimiz hafta Yatağan Termik Santrali’ndeki iş kazasında hayatlarını kaybeden işçiler Sezgin Kılıç ve Seray Şimşek için Yatağan Termik Santrali’nde lokma döktürüp dua ettiler. Döktürülen lokmalar, programa katılanlara ikram edildi.

Yatağan Kaymakam Vekili Eren Arslan, burada yaptığı konuşmada, “Ölümün, hastalıkla, kazayla, nerede ve hangi yaşta geleceğini kimse bilmiyor. O yüzden yaşarken birbirimizin kıymetini bilmeliyiz. Bu şuurda ömrümüzü tamamladığımızda arkamızda kalanların bize dua etmesi en büyük kazancımız olacaktır” dedi.

Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Şahin de, “İşçi arkadaşlarımızın bir kazada hayatını kaybetmesi veya yaralanması, hiçbirimizin arzu etmediği bir olaydır. Ama maalesef böyle şeyler olabiliyor. Bununla ilgili araştırma ve incelemeler yapılıyor. Devletten kalma aksaklıkların olup olmadığı da inceleniyor. Ama bunlar ölenleri geri getirmiyor. Geride kalanlar için sendika olarak ve işveren olarak ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır” diye konuştu.

Tes-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik ise, “Bir daha böyle acılar yaşamamayı diliyorum. İşçilerimizden geriye kalan çocukları artık bizim evladımızdır. Eşi bizim kardeşimiz, babası da babamızdır. Bizleri evlatları yerine koyabilirler” dedi.

Etkinliğe, Yatağan Kaymakam Vekili Eren Arslan, Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Bilgiç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Ocak, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Şahin, olayda hayatını kaybeden Seray Şimşek’in eşi Ülkü, çocukları Semihcan ve Çınarcem, babası Cemil, annesi Şener Şimşek, yakınları, santral yetkilileri ve çalışanları katıldı.