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24 Kasım 2017 15:38

Ölmeden önce “Ayşe” oldu, İslami usullere göre defnedildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, Müslüman olarak “Ayşe” ismini alan İngiliz uyruklu Barbara Bonser, İslami usullere göre son yolculuğuna uğurlandı.

Ölmeden önce “Ayşe” oldu, İslami usullere göre defnedildi

24 Kasım 2017 15:38


İngiltere’den yaklaşık 12 yıl önce tatile gelen Bonser, Muğla’dan çok etkilenerek 2008 yılında Köyceğiz’e yerleşti. Bonser, Müslüman olarak Ayşe ismini aldı. İlçede hayvanseverliği ile tanınan Bonser, kanser tedavisi görüyordu.


Bir aydır tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden Bonser için Toparlar Mahallesi Camii’nde öğle namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Bonser, Toparlar Mezarlığında toprağa verildi.


Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, Bonser’in derneklerinin üyesi olduğunu dile getirerek, “Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Yardımseverdi, gönüllü olarak çalışmalarımıza ve etkinliklerimize katılırdı. 2008 yılında Köyceğiz’den ev alarak buraya yerleşmişti. Daha sonra da Müslümanlığı seçerek Ayşe ismini almıştı. İngiltere’de yaşayan 2 kızı var. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.




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