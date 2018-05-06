Ölüdeniz’de kaybolan turisti AKUT buldu

Alınan bilgiye göre Ölüdeniz Mahallesine bir hafta önce eşi ile birlikte tatile gelen Guido Dibbets (50), Ölüdeniz’i gezdikten sonra Likya Yolu’nu takip ederek Kayaköy’e doğru yürümeye başladı.

Dibbets, çam ağaçlarıyla kaplı ormanda yanlış patikaya sapınca yolunu kaybetti. Uzun süre ormandan çıkmak için çabalayan turist, başarılı olamadı. Dibbets yanındaki telefonun, navigasyonu yardımıyla Ölüdeniz’e dönmeye çalıştı. Buna rağmen yolu bulamayan Dibbets, eşini arayarak yardım istedi.

AKUT ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle yaklaşık iki saatlik aramanın ardından Dibbets, bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Dibbets, yaklaşık 4 kilometre yürüyerek Kayaköy’e ulaşmaya çalışırken kaybolduğunu söyledi.

Dönmek için acele ederken yolu şaşırdığını anlatan Dibbets, “Ölüdeniz’i görmeme rağmen yolu bir türlü bulamadım. Yardım çağrıma cevap vererek beni kurtaran ekiplere teşekkür ederim” dedi.

AKUT ekip lideri Fatih Işık ise ihbarın ardından 6 kişilik ekiple operasyona çıktıklarını ifade etti.

Tatilcinin kendilerine gönderdiği konum yardımıyla hareket ettiklerini kaydeden Işık, yaklaşık 2 saat tatilciyi aradıklarını ve Hollandalı turistin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.