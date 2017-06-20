Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 21:44

Ölüdeniz’de motorlu yelken kanat düştü: 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi’nde bir motorlu yelken kanat (microlight) havalandıktan kısa süre sonra düştü.

Ölüdeniz’de motorlu yelken kanat düştü: 2 yaralı

20 Haziran 2017 21:44

Olayda aracın Rus uyruklu pilotu ile araçtaki yolcu ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde turistik uçuş yapan motorlu yelken kanat, kalkıştan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada yelken kanadı pilotu Rus uyruklu Gustave Andre Van Vuuren ile yolcu Ülker Gülmez (46) yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri ile UMKE sevk edildi.


Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Vuuren Özel Letoon Hastanesi, Ülker Gülmez ise Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayı gören Saffet Çınar, yelken kanadın havalandıktan sonra yaklaşık 60 metre yükseklikte motorunun sesinin kesildiğini, motorun durmasının ardından yelken kanadın piste doğru dönmeye çalıştığını ve düştüğünü söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:35
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!