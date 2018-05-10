Ölüdeniz’e jandarma Uygulama Noktası

Kısa bir sürede yapımı tamamlanan noktada, jandarma ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak. Noktanın açılışı için Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fethiye Jandarma Komutanı Yarbay Yılmaz Demirelli ile jandarma ekipleri bir araya geldi.

Kaymakam Şahiner, açılışta yaptığı konuşmada, güzel bir turizm sezonunun başladığını söyledi. İngiltere Büyükelçisinin ilçeyi ziyaret ettiğini ve ilk sorusunun güvenlik önlemleri olduğunu anlatan Şahiner, “Fethiye özellikle İngiliz ve farklı ülkelerden birçok yabancı turisti ağırlayan bir ilçe. Ölüdeniz de turistlerin ağırlıkla konakladığı bölge. Bu bölgede güvenliğin artırılması için önlem aldık. Önceki yıl Ölüdeniz bölgesinde jandarmanın 10 personeli varken bu yı bu sayı 50’ye çıktı. Uygulama noktasında da 24 saat uygulama olacak” dedi.

Konuşmanın ardından Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ve Jandarma Komutanı Yarbay Yılmaz Demirelli ile birlikte uygulama noktasının açılışı yapıldı.

Açılışın ardından, jandarma ekipleri narkotik köpeği “Çimen” ve bomba arama köpeği “Vade” ile uygulama yaptı.