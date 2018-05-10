Ölüdeniz’in arıtma problemi ortadan kalkıyor

21.5 Milyon TL’lik yatırımla 12 bin metreküp kapasiteye sahip olacak tesisin bölgedeki arıtma problemini ortadan kaldıracağı belirtildi.

Tesiste devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

“HEDEFLERİMİZİ BİR BİR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Yaşadıkları ve hizmet etmekten gurur duydukları Muğla’ya Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi ile bir büyük hizmeti daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Osman Gürün, 13 ilçesi, 566 mahallesi, sevgi, hoşgörü ve güleryüzü benimseyen insanları ile Muğla’nın hizmetin en iyisini hak ettiğini söyledi.

Gürün, “Muğlamız eşsiz doğal güzellikleri, birbirinden değerli 13 ilçesi ile ülkemizin en gözde şehirlerinin başında geliyor. Gerek Muğla’da yaşayan vatandaşlarımız gerekse yerli ve yabancı misafirlerimizin modern bir şehirde huzur ve mutluluk içinde yaşaması için Büyükşehir Belediyesi olarak en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Turizmde bir marka, dünyaya açılan en güzel pencerelerimizden biri olan Ölüdeniz’de yapımı tamamlanmak üzere olan Atıksu Arıtma Tesisi’miz ile Fethiye ilçemize önemli bir hizmeti ve yatırımı kazandırmış olacağız. Yaşamaktan ve hizmet etmekten gurur duyduğumuz Muğlamızda seçimlerden önce vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz hizmet sözlerini ve daha fazlasını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız destek ve onların yüzlerinde gördüğümüz memnuniyetle yolumuza devam ediyor, hizmetlerimizle konuşuyoruz. Ayrıca Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki destekleri için Muğla Milletvekili Hasan Özyer’e teşekkür ediyorum. Ölüdeniz Atıksu Arıtma Tesisi karşılıklı işbirliğinin en güzel örneğidir ve Muğlamız kazanmıştır.” dedi.