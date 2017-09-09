Ölüm yolunda kaza: 1 yaralı

Bodrum-Milas karayolunda bulunan Baharlı kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada, ilk belirlenmelere göre 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Baharlı kavşağında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen kazada, 48 R 8964 plakalı araç ile 48 U 7970 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 48 U 7970 plakalı aracın sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.