Ölüme meydan okuyarak fotoğraf çektiriyorlar

7 aylık hamile Semra Aysal’ın düşerek hayatını kaybetmesi ise kimsenin gözünü korkutmuyor.

Fethiye’nin Faralya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 350 metreye ulaşan sarp kayalıklarla çevrili olan Kelebekler Vadisi manzarasını sosyal medyadan gören insanlar, akın akın buraya gelerek aynı fotoğraf karelerini çekmek için sıraya giriyorlar. Kelebekler Vadisi manzarasında uçuruma aldırmayan vatandaşlar adeta canlarını hiçe sayıyorlar.

"İnsanlar fotoğraf çektirirken dikkatli olsunlar’’

Muhteşem manzarada ölüme meydan okuyarak fotoğraf çektirenlerden Fikret Becanım, “Ankara’dan geliyorum. Fethiye’yi beğendik. Doğayla iç içe, insanları cana yakın. Her şeyiyle beğendik, güzeldi. İnsanların duyarlı olması gerekiyor. Fotoğraf çekeceğiz derken uzak mesafeden aşağı doğru eğiliyorlar. Her yerde var bu tehlike. Fethiye görülmesi gereken yerlerden biri, çok güzel. Yollar çok virajlı, bir de yollar dar olduğu için büyük araçlar geçerken çok zorlanıyor. Yollar biraz açılsa daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

"Sosyal medyadan gördüm’’

Kelebekler Vadisi’ne Aydın’dan gelen ve yanında getirdiği yan flütünü kayalıkların üzerinde çalan Gözde Akköy, “Kelebekler Vadisi çok güzel, herkesin buraya gelip görmesi lazım. Manzara muhteşem olduğu kadar aynı zamanda ürkütücü. Flütümle geldim buraya. Bende sosyal medyadan duydum geldim. Flütümle gittiğim yerlerde fotoğraf çekinip, sosyal medyaya yüklüyorum” dedi.

"7 aylık hamile kadın fotoğraf çektirirken düşüp ölmüştü"

19 Haziran 2018 tarihinde 7 aylık hamile Semra Aysal isimli kadının, Kelebekler Vadisi manzarasında, kayalıkların üzerinde selfie (özçekim) yapmak isterken dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metre yükseklikten kayalıklara düşerek feci şekilde can vermişti. Bu olay Kelebekler Vadisi’ndeki tehlikeyi Türkiye gündemine taşırken, aynı yerde her gün yüzlerce vatandaşın fotoğraf çekinmesi, her an yeni bir faciaya davet çıkarıyor.