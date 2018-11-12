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Ölüme yolculuğu Sahil Güvenlik engelledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy Adası’na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Turgutreis sahilinden denize açılarak yasa dışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri Tüllüce Adası yakınlarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup düzensiz göçmen grubuyla karşılaştı. Sahil Güvenlik botunun yaptıkları manevralarla “Doğucan” isimli fiber tekneyi durduran ekipler içerisinde 8 Suriyeli, 6 Filistinli, 7 Somalili toplam 21 kişiyi ölüme yolculukta yakalandı. 3 kadının 2 çocuğun da bulunduğu düzensiz göçmen grubu Sahil Komutanlığına getirilerek yasal işlem başlatıldı.

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