Önder çiftçilerden ‘Hitit’ buğdayına destek

Durum ve ekmeklik buğdaylarından farklı, kavuzlu bir yapıda olan Siyez Buğdayı üretimine Seydikemerli duyarlı çiftçilerden destek geldi.

Bu bağlamda yerel buğday çeşidi olan Siyez Buğdayının; Seydikemer İlçesinde önder bir çiftçinin isteği üzerine 12 dekarlık alanda Muğla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanlarının destek ve gözetiminde, diğer çiftçilere örnek teşkil edecek şekilde deneme ekimi gerçekleştirildi. Şubat ayı sonunda mibzerle yapılan ekimde dekara 20 kilo tohum, 18 kilo DAP taban gübresi uygulandı. Ayrıca Nisan ayı sonunda dekara 15 kilo yüzde 21 Amonyum Sülfat boy gübresi takviyesi yapıldı. Temmuz ayının ilk haftası biçerdöverle yapılan hasatta kuru şartlarda 200 kiloda verim elde edildi.

Örnek çiftçi olan vatandaş, ilk üretimi sonrasında Siyez Buğdayı ile ilgili pazarlama sorunu yaşamadığını daha buğdayını hasat etmeden, çevredeki çiftçiler tarafından tohum olarak kullanılmak üzere sipariş aldığını belirtti.

Seydikemer İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, Siyez Buğdayı gibi gizli tat ve unutulmuş lezzetin bölgede üretiminin yaygınlaştırılması ile ekonomik getirisi olan önemli ürünlerin üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edileceği bildirildi.