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16 Ağustos 2018 01:04

Önündeki araca çarpan sürücü her şeyini bırakıp kaçtı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, seyir halindeyken aynı şeritten giden otomobile arkadan çarpan otomobil sürücüsü aracın anahtarı ve cep telefonunu bırakarak kayıplara karıştı.

Önündeki araca çarpan sürücü her şeyini bırakıp kaçtı

16 Ağustos 2018 01:04


Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 45 VY 617 plakalı otomobil, aynı şeritten önünde seyir halindeki Sait Türedi yönetimindeki 81 BP 509 plakalı otomobile arkadan çarptı.


Kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre ileride durabilen çarpılan aracın sürücüsü, çarpan aracın yanına geldiğinde sürücüye ulaşamadı. Araç çevresinde sürücüyü göremeyen Türedi, durumu polis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen ekipler, çarpan aracın içerisinde sürücüye ait olduğu düşünülen cep telefonu ve aracın anahtarını buldu.


Ekipler, araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.


Türedi’nin kullandığı aracın, Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi’nde rahatsızlanan yakınlarını Yatağan Devlet Hastanesi’ne sevk eden ambulansa yetişmeye çalıştıkları öğrenildi.




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