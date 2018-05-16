Ören’de ’Çocuklar ile El Ele Kano ve Bahar’ şenliği

Türkiye’deki tüm kano (deniz kayağı) sporcularının davet edildiği etkinlik, bölgedeki yaklaşık 500 çocuğun katılımı ile tam bir bahar şenliğine dönüşecek. ÖRDOST Derneği Yönetim Kurulu adına etkinlik hakkında bilgi aktaran Ayhan Öztürk; “ÖRDOST derneği olarak amacımız bölgemize ve gençlerimize örnek kişiliğe sahip kişileri kazandırarak, onlarla birlikte iki ay ile kısıtlı olan turizm mevsimini 12 aya yaymak, bölgemizi spor turizmi ile kalkındırmaktır. Bu amaçla 2013 yılından itibaren yamaç paraşütü festival ve yarışmalar düzenlemenin yanı sıra bisiklet ve doğa yürüyüşçülerine de elimizden geldiğince yardımcı olmaktayız” dedi.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 100. yıldönümünde “Bizi Unutma / Lest We Forget”sloganı ile yola çıkan, İstanbul Yeşilköy’den başlattığı kano (deniz kayağı) seyahatini Çanakkale’de sonlandıran Gülhun Güçyetmez Gürbüz ve İlker Gürbüz çiftinin etkinliğin onur konuğu olduğunu da ifade eden Öztürk; “Etkinliğimize birçok sporcunun yanı sıra Akut Ekibi, Muğla Zirve Dağcılık, İzmir Kano Ekibi, Bodrum Kürek Takımı, Büyük Ayı Ekibi, Hobi Academy gibi birçok kuruluşun yanı sıra Türkiye’de bu sporu yapan yaklaşık 150 sporcu etkinliğimize davet edildi” ifadelerini kullandı.