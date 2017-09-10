Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: “Bodrum’un çöp sorununu çözeceğiz”

Dr. Veysel Eroğlu, Bodrum ilçesinde her yıl yanan vahşi depolama çöp alanın yerine yapılacak olan Katı Atık Çöp Deponi alanı ile ilgili yer arayışlarının sürdüğünü açıkladı. Bakan Eroğlu, gerekirse İstanbul’da sorunun çözümünde öncülük eden Prof. Adem Baştürk’ten yardım alınabileceğini açıkladı.

Bakan Eroğlu, DSİ tarafından Bodrum yarımadasının su ihtiyacının karşılanması için Milas’tan borularla döşenen su isale hattındaki patlamalar hakkında yaptığı açıklamada, “Bodrum ilçesinin 9 yerleşimine su getirdik. Ama orada maalesef boru imalatı hata nedeniyle bazı noktalarda borular patlamalar oldu. Bodrum’u ben çok iyi biliyorum. Bodrum’a su getirmek kolay değildi. Kimse getiremedi. Son derece zor, kaynak yok, yarımada şeklinde ve zeminin yapısı fevkalade zor, depremsellik özelliği var, bazı yerler kaya, açılması mümkün değil. Yani ne kadar müteahhit varsa iflas etti orada. Zor şartlara rağmen bunu bitirdik. Çünkü daha önce hiç kimse Bodrum’a su götürmemiş. Patlama oluyorsa onu düzeltiriz ama şunu unutmayın eğer o su gelmeseydi Bodrum bugün susuzluktan kırılıyor olacaktı. Bunu da dikkate alın. Hata olabilir. 7 bin tane tesis açtık. Yüzde birinde hata oluyor. Patlayan boruların bir kısmı yenilendi, yenilenmeye devam ediyor” dedi.

“Bodrum’un çöp meselesini çözeceğiz”

Türkiye’nin turizmdeki yazlık başkenti Bodrum’da çöplerin vahşi depolandığını belirten Bakan Eroğlu, Katı Atık Çöp Deponi alanı yeri tespit edildiğini, fakat burasının da antik değer taşıdığı için iptal edildiğini belirtti. Bakan Eroğlu, “Bodrumdaki çöp meselesi var. Çöp sorunun çözülmesi için ormanlık alan vermiştik. Ancak oradaki antik bir şehir çıktı. Dolayısıyla koruma kurulundan izin alınamadı. Şimdi yeni yer araştırıyoruz. Buna biz de destek vereceğiz. Hakikaten çöp meselesi konusunda valimiz, vekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, orman teşkilatı ve ilgili birimler hatta Kültür Turizm İl Müdürlüğü devreye girsin ki böyle bir SİT alanı varsa bunları bir görelim. Neticede en uygun bir yer neresiyse, gerekirse İstanbul’daki çöp meselesini halleden Prof. Adem Baştürk’ten de yardım isteyelim. Biliyorsunuz İstanbul’da böyle vahşi bir çöp alanı vardı. 2003 yılında patladı 37 vatandaş hayatını kaybetmişti. Bu çöp çok tehlikeli dolayısıyla bunu hemen çözmek gerekli diye düşünüyorum. Ormanlık ya da uygun alanda, eski maden ocaklarından yer vermek için kanuni olarak düzenleme yaptık. Biz de destek vereceğiz ama bunun için uygun bir yerin teklif edilmesi lazım. Teklif edildiği zaman Bodrum’un katı atık problemini çözümüne yardımcı olmak bizim vazifemiz” diye konuştu.