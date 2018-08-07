Orman yangını yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Yatağan ilçesine bağlı Bencik Mahallesi’ndeki Kuşlan Mevkisinde henüz öğrenilemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde olay yerine ulaştı.

Yerleşim yerine yakın bir bölgede olması nedeniyle paniğe neden olan yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 tanker, 20 işçi ve vatandaşlar ile müdahale edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 dönümlük orman arazisi zarar gördü.