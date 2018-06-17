Ortaca AK Parti’de bayramlaşma

İlçe binasındaki programa, Ak Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, Milletvekili adayları Muhittin Kayabaş, Eylem Tan ve partililer katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan; “İnşallah seneye ve daha nice bayramlarda hep birlikte olmayı diliyorum. Bayramımız mübarek olsun.” dedi.

Özyer; “Barış içinde yaşamamız için güçlü olmamız lazım”

İmar barışı ile ilgili bilgilendirmede bulunan Ak Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, konuşmasında; “Cumhuriyet kurulduktan sonra hep kalkınma mücadelesi verdik. Allah razı olsun, Atatürk ve silah arkadaşları bağımsız güçlü bir devlet kurdular. Allaha şükür ki şuanda da güçlü bir devlete, güçlü bir millete sahibiz. Milletimiz birlik ve beraberliği ile tüm badireleri bertaraf etti. İnşallah bundan sonra kazanımlarımızı kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Bizim siyasetten anladığımız hizmet etmek. Bölgemizi, Türkiye’mizi kalkındırmak. Bunun mücadelesini veriyoruz. Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok bedeller ödedik bugüne kadar. Ödemeye devam ediyoruz. Bu coğrafyada barış içinde yaşamamız için güçlü olmamız lazım. Birlik ve beraberlik içinde daha çok üreten, teknolojide, ilimde, bilimde dünya ile rekabet edebilecek bir güce ulaşmamız lazım ki. Bu coğrafyada barış içerisinde yaşayalım. Türkiye çok büyük saldırılara maruz kaldı. Milletimizin feraseti ile inşallah bölünmeden terör örgütleri ile başa çıkarak yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Özyer; “Ortaca’ya Ak Partili belediyeyi kazandırmamız lazım”

Ak Partili belediyelerin başarılı hizmetlere imza attığını söyleyen Özyer, şunları kaydetti; “Ortaca’ya Ak Partili belediyeyi kazandırmamız lazım. Gerekli hizmetleri yapabilmemiz için. Bugün Muğla’da Ak Partili 3 belediye var. Seydikemer, Kavaklıdere ve Köyceğiz. Buralarda yapılan hizmetleri görüyorsunuz. Bütün yatırımlar Ak Parti iktidarında devam ediyor. Ben daha öncede Milletvekilliği yaptım o zaman dar imkanlar ile hizmet ettik. Şimdi bu projeleri hayata geçirmemiz daha kolay oldu. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Ortaca’da belediyeyi tekrar almamız lazım.”