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Ortaca Belediyespor: 1 Bucak Belediye Oğuzhanspor: 1

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

grupta Ortaca Belediyespor, Bucak Belediye Oğuzhanspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


Ahmet Ateş Stadındaki mücadeleye her iki takımda hızlı başladı. Karşılıklı köşe vuruşları kazandı. İlk yarıyı Ortaca, 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Bucak beraberlik golünü buldu. Rakip takımın bir penaltı atışından da yararlanamadığı karşılaşma beraberlikle sona erdi.


Maçtan dakikalar


Dakika 17: Turgay, sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası içine yerden ortaladı, Ali, kale önünde topu dışarı attı.


Dakika 20: Ortaca orta sahada serbest vuruş kazandı, Eric topu ortaladı, ceza sahası içinde Batuhan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0


Dakika 31: Hızlı gelişen Bucak, atağında Emin, ceza sahasında topla buluştu. Hüseyin'in müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.


Dakika 32: Bucak'ta Süleyman topun başına geldi. Penaltı atışında Ortaca'nın tecrübeli kalecisi Ozan gole izin vermedi. İlk yarı Ortaca'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Dakika 60: Bucak'ta Hüseyin çıktı, Akın girdi.


Dakika 61: Ortaca'da golün sahibi Batuhan çıktı, Özgür girdi.


Dakika 64: Hızlı gelişen Ortaca atağında Eric topu rakip kaleye sürerek, sol kanattaki Tugay'a aktardı, Tugay, topla beraber ceza sahası içine girdi, vuruşu yandan auta çıktı.


Dakika 66: Ortaca'nın kullandığı uzun topta Buca kalecisi öne çıktı, Yavuz topu alarak kaleye doğru gönderdi, kale önünde Ali topa vuramadı. Net pozisyon kaçtı.


Dakika 68: Bucak'ta Süleyman çıktı, Hasan girdi.


Dakika 69: Ortaca'da Ali çıktı, Umut girdi.


Dakika 77: Ortaca'da Tugay çıktı, Batuhan Yaşar oyuna dahil oldu.


Dakika 87: Organize gelişen Bucak atağında ceza sahası içinde Bahri, topla buluştu, yerden sert kale önüne kesti, oyuna ikinci yarıda giren santrafor Akın, topu ağlarla buluşturdu. 1-1


Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım buldukları 1'er golle sahadan 1 puanla ayrıldı.


Stat: Ortaca Ahmet Ateş


Hakemler: Şevket Teker, Sinan Sinav, Ahmet Yiğit Doktaş, Erdem Demirtaş


Ortaca Belediyespor: Ozan, Mustafa, Hüseyin, Çağatay, Ömür, Batuhan, Tugay, Yavuz, Ali, Eric, Peter


Bucak Belediye Oğuzhanspor: Kadir, Murad, Osman, Emin, Hüseyin, Mehmet, Buğra, Osita, Süleyman, Bahri, Mert


Sarı kartlar: Emin Dk. 21, Bahri Dk.25, Osman Dk.78 Akın Dk.83, Mehmet Dk.90 (Bucak) Ali Dk. 29, Tugay Dk.73 (Ortaca)


Goller: Batuhan Dk.20 (Ortaca) Akın Dk.87 (Bucak)

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