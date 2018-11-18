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Ortaca Belediyespor: 1 Isparta Davrazspor: 2

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

grup temsilcisi Ortaca Belediyespor, sahasında konuk ettiği Isparta Davrazspor'a 2-1 mağlup oldu.


Maçtan Dakikar:


Dakika 26: Isparta Davrazspor'dan Furkan, ceza sahası içinde Peter'ı düşürdü. Pozisyon sonrası Furkan, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kazanılan penaltı atışını Ömür gole çevirerek takımını öne geçirdi. 1-0


Dakika 70: Ortaca savunmasının bir anlık dalgınlığından yararlanan Gökhan, ceza sahası içinde bulduğu pozisyonu değerlendirerek eşitliği sağladı. 1-1


Dakika 80: Ortaca'nın kazandığı köşe vuruşunda Isparta Davraz hızlı atak şansı yakaladı. Mahmut, köşe vuruşundan dönen topta kaleye hareketlendi. Topa sahip olmak için kalesinden çıkan Nurettin'i de geçen Mahmut, boş kaleye topu yuvarladı, Isparta Davrazspor'u öne geçirdi. 1-2


Karşılaşma Isparta Davraz'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


Stat: Ortaca Ahmet Ateş


Hakemler: Şevket Teker, Mustafa Hakan Efe, Gökmen Çambel, Melih Sayın


Ortaca Belediyespor: Nurettin, Ali Yücel (Batuhan Günay), Hüseyin, Çağatay, Ömür, Batuhan Demir, Furat (Tugay/Güngör), Umut, Semih, Eric, Peter


Isparta Davrazspor: Tuğrul, Durmuş (İsmail), Hasan, Furkan, Emrah, İlyas, Tayyip (Mahmut), Ümit (Mustafa), Fatih, Gökhan, Mehmetcan


Kırmızı Kart: Furkan (Isparta)


Goller: Ömür (Ortaca) Gökhan, Mahmut (Isparta)

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