Ortaca Belediyespor: 1 Kuşadasıspor: 2

grup 4'üncü hafta karşılaşmasında Ortaca Belediyespor, Kuşadasıspor'u konuk etti. Karşılaşma Kuşadasıspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar:

Dakika 4: Kuşadası atağında Cevdet'in ara pasında, savunma arkasına sarkan Fatih, Ortaca kalecisi Ozan ile karşı karşıya kaldı. Fatih aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dakika 11: Ortaca sağ kanattan geliştirdiği atakta köşe vuruşu kazandı. Kullanılan kornerde iyi yükselen Çağatay'ın kafa vuruşu direkten döndü.

Dakika 41: Hızlı gelişen Ortaca atağını kesmek isteyen Kuşadası stoperi Serhat, Sergen'i düşürdü. Maçın hakemi Melih Sayın, Serhat'a sarı kart gösterdi.

Dakika 43: Ortaca atağında Peter, topla ceza sahası içine girdi. Peter, kale önüne yerden Sergen'e bıraktı. Net pozisyonda Sergen'in vuruşunu kaleci çıkardı.

Dakika 45+3: Ortaca atağında topa sahip olamaya çalışan Sergen'e, sert müdahalede bulunan Cevdet, sarı kart gördü.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısına her 2 takımda oyuncu değişiklikleri ile başladı. Kuşadası'da Serhat çıktı, 5 no girdi. Ortaca'da ise Sergen ve Mustafa çıktı, Batuhan Günay ile Furat Koç, girdi.

Dakika 63: Ortaca atağında Levent'in ceza sahası içinde vuruşunu Kaan çizgiden çıkardı.

Dakika 65: Kuşadası atağında ceza sahası içine atılan top, Sever'in önüne düştü. Sever önünde kalan topu ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı. 2-0

Dakika 80: Sağ kanattan gelişen atakta Eric'in ortasına Ömür yükseldi. Düzgün kafa vuruşu ile farkı bire indirdi. 1-2

Dakika 85: Kuşadası'nın ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta, Caner'in vuruşu direkten döndü.

Dakika 88: Eric'in ortasında Kuşadası savunma oyuncusunun elle müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Semih'in vuruşunu kaleci Süleyman çıkardı.

Stat: Ortaca Ahmet Ateş

Hakemler: Melih Sayın, Gökmen Çambel, İsmail Hakkı Pekbilgin, Rıdvan Altıntaş

Ortaca Belediyespor: Ozan, Mustafa (Furat), Hüseyin, Çağatay, Ömür, Batuhan, Sergen (Batuhan), Yavuz (Adnan), Semih, Eric, Peter

Kuşadasıspor: Süleyman, Serhat (Burak), Murat, Fatih, Abubakar, Devran, Kaan, Cevdet, Serdar (Murat), Caner, Sever (Yiğitcan)

Sarı kartlar: Serhat, Cevdet, Süleyman, Devran, Murat (Kuşadası) Batuhan, Peter, Hüseyin, Furat (Ortaca)

Goller: Fatih, Sever (Kuşadası) Ömür (Ortaca)