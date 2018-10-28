Ortaca Belediyespor galibiyeti kaçırdı

grup 6'ncı hafta karşılaşmasında Kale Belediyespor'u konuk etti. Maçın ikinci yarısında öne geçen Ortaca, son dakikalarda Kale'nin bulduğu beraberlik golü ile galibiyeti kaçırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda rakip kalede gol aradı. 2 takımda net pozisyonlar yakalayamazken mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında her 2 takımda galibiyet golü için rakip kalede pozisyon aradı.

63. dakikada Kale'den Ercan, topu kafayla ağlara gönderdi, maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Maçın 73. Dakikasında Semih'in sağ kanattan yaptığı düzgün ortayı ikinci yarı oyuna giren Tugay kafayla ağlara gönderdi, Ortaca öne geçti.

Kale, beraberlik golü için Ortaca kalesinde baskı kurdu. Maçın son dakikalarında ceza sahasına yapılan ortayı Murat düzgün bir kafa vuruşu ile ağlara göndererek maçın skorunu belirledi.

Stat: Ortaca Ahmet Ateş

Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Mehmet Ali Kesgin, Ali Çakır, Murat Durgutluoğlu

Ortaca Belediyespor: Nurettin, Semihcan, Hüseyin, Çağatay, Ömür, Batuhan, Furat (Süleyman), Yavuz (Tugay), Ali Yücel (Mustafa), Eric, Peter

Kale Belediyespor: Sinan, Aytaç, Atakan, Murat, Bayram, Süleyman (Yasin), Durmuş, Selman (Abdurrrahman), Koray (Süleyman), Ümit, Ercan

Sarı kart: Süleyman (Kale) Semihcan (Ortaca)