Ortaca Belediyespor sezon açılışını yaptı

Ortaca Ahmet Ateş Stadında yapılan sezon açılışı törenine Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı. Açılışta yeni sezonun uğur getirmesi dileği ile kurban kesildi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, törende futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, sporda centilmenliğin çok önemli bir kavram olduğuna değindi.

Başkan Karaçelik; “Bazen maçlarda gerilim yüksek oluyor. Sinirleniyorsunuz. Sabır çok önemli. İyi oynayıp kazanmanızı diliyorum. Elbette her zaman kazanmak için oynanıyor ama hep kazanmada olmuyor. Kaybettiğinizde dert edip moral bozmak yok. Centilmence bir sezon olmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum.” dedi.

Sezon açılışının ardından Ortaca Belediyespor, Süper Amatör Lig temsilcisi Aydın Yıldızspor ile hazırlık maçı yaptı. Ortaca, 90 dakika sonunda sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ortaca hazırlık maçına; Ozan, Mustafa, Hüseyin, Çağatay, Ömür, Eric, Peter, Özgür, Yavuz, Batuhan, Ali 11'i ile başladı.

Aydın Yıldızspor ise Süleyman, Mustafa, Ahmet Can, Barış, Onur, Sezer, Mert, Garip, Samet, Bafu, Ali, Mehmet 11'i ile sahaya çıktı.

Ortaca'nın gollerini Batuhan ile Semih Can kaydetti.

Ortaca Belediyespor, BAL'da yeni sezonun ilk maçını 23 Eylül Pazar günü deplasmanda Yatağan Belediyespor ile oynayacak.

BAL 7. Grup'ta yer alan takımlar şu şekilde: Yatağanspor, Ortaca Belediyespor, Aydınspor 1923, Kuşadasıspor, Sökespor, Didim Belediyespor, Isparta Davrazspor, Bucak Belediye Oğuzhanspor, Kepez Belediyespor, Manavgat Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Kale Belediyespor, Serinhisarspor, Tavas Belediyespor.