Ortaca Belediyespor Teknik Direktörü Salih Aybey; “Galibiyetle Başlamak İstiyoruz”

Ortaca Belediyespor, 2018-2019 sezonunun açılışını Ahmet Ateş Stadında düzenlediği törenle yaptı, açılışta Aydın Yıldızspor ile hazırlık maçı oynandı. Müsabakadan Aydın temsilcisi 3-2 galip ayrıldı.

Açılış töreninin ardından, Ortaca Belediyespor Teknik Direktörü Salih Aybey, yeni sezon öncesi gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

BAL fikstürü, gruptaki takımlar ve hazırlık dönemi ile ilgili açıklamalar yapan Aybey, yeni sezona galibiyetle başlamak istediklerini ifade etti.

Çok güzel bir fikstürlerinin olduğunu söyleyen Teknik Direktör Salih Aybey, “aynı ilin takımlarının sezonun ilk maçlarında karşılaşması güzel. Yatağan maçını zaten bekliyorduk. Deplasmanda olmasının avantaj olduğunu düşünüyorum. İlk maçta deplasmanda alacağımız iyi sonuç bizi havaya sokar. Ama fikstür güzel olmasına rağmen art arda mağlubiyetlerle başlarsak bizim için çok büyük dezavantaj olur. Galibiyetlerle başlayarak fikstürü olumlu yönde kendimize çevirmemiz lazım.” diye konuştu.

- “Çok kaliteli takımlar var”

BAL 7. Grupta yer alan takımların kaliteli ve tecrübeli olduğunu belirten Teknik Direktör Aybey; “Geçen yıl Antalya grubundan karşılaşma izleme şansımız oldu. Antalya grubunun çok iyi olduğu gözler önünde. Oradan gelen takımların İzmir grubundan daha dişli olduğunu düşünüyorum. Kaliteli takımlar var. İyi takımlar kurdular. Ayrıca, Aydın grubunda da Söke, Didim, Aydınspor gibi kaliteli takımlar var.” dedi.

- “Güzel bir uyum yakaladık”

Oyuncularının gösterdiği forma giyme mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Aybey, şunları kaydetti;

“Takımın uyumu çok güzel, bir dostluk, kardeşlik havası var. Herkes forma savaşında. Bu sene şöyle bir uygulama oldu, maç başına olayını kaldırdık. Artık topçu oynarsa para kazanabilecek. Herkes aynı zamanda ekmeğinin peşinde savaşıyor. Güzelde bir uyum ve ortam yakaladık. Umarım bu sezon içinde sahaya yansır.”

Sezon açılışında oynanan maça da değinen Aybey, hazırlık sınavlarında alınan skorların ölçü olmadığını sözlerine ekledi.