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02 Ağustos 2018 00:07

Ortaca Belediyespor top başı yaptı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) temsilcisi Ortaca Belediyespor Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı.

Ortaca Belediyespor top başı yaptı

02 Ağustos 2018 00:07


Ortaca Ahmet Ateş Stadı’nda teknik direktör Salih Aybey yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve temel egzersizler ile başladı. Futbolcuların topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.


Yeni sezonun tüm camiaya hayırlı olmasını dileyen teknik direktör Salih Aybey; “İnşallah güzel bir sezon geçer. Amacımız sonucu da endeksli kaliteli futbol oynatmak. Güzel bir sezon olacağını umut ediyorum.” dedi.


Kulüp Başkanı Süleyman Dağdelen ise futbolculara hitaben yaptığı konuşmada yeni sezon için başarılar diledi.


Takımın Kurban Bayramının ardından kampa gideceği öğrenildi.




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