Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 15:18

Ortaca Belediyesporlu Bengi’den büyük başarı

Polonya’nın Krakow şehrinde düzenlenen Avrupa Okul Sporları Satranç Şampiyonası 13 Yaş Kızlar Kategorisinde mücadele eden Ortaca Belediyespor satranç sporcusu Bengi Hafızoğlu, derece elde etti.

Ortaca Belediyesporlu Bengi’den büyük başarı

13 Temmuz 2018 15:18


30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Krakow şehrinde düzenlenen Avrupa Okul Sporları Satranç Şampiyonası 13 Yaş Kızlar Kategorisinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 kayıp ile 6 puan alan Hafızoğlu, 6’ncı oldu.


Ortaca Belediyespor satranç antrenörü Hasan Güneş, Bengi Hafızoğlu’nun, 33 satranççı arasından en iyi 6 sporcu arasına girdiğini söyledi.


Hafızoğlu’nun, bu sezon 13 Yaş Kızlar Türkiye 3’üncüsü olduğunu belirten Güneş; “Milli Takım kafilesine dahil edildi. Ülkemiz adına mücadele etti. Ortaya koyduğu performans, Konya’da yapılacak Türkiye Satranç 2. Liginde güzel oyunlar çıkaracağını gösteriyor. Ortaca Belediyespor ve Muğla ilimiz ilk kez Avrupa derecesi ile gururlandı. Sporcumuzu tebrik ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç