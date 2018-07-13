Ortaca Belediyesporlu Bengi’den büyük başarı

30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Krakow şehrinde düzenlenen Avrupa Okul Sporları Satranç Şampiyonası 13 Yaş Kızlar Kategorisinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 kayıp ile 6 puan alan Hafızoğlu, 6’ncı oldu.

Ortaca Belediyespor satranç antrenörü Hasan Güneş, Bengi Hafızoğlu’nun, 33 satranççı arasından en iyi 6 sporcu arasına girdiğini söyledi.

Hafızoğlu’nun, bu sezon 13 Yaş Kızlar Türkiye 3’üncüsü olduğunu belirten Güneş; “Milli Takım kafilesine dahil edildi. Ülkemiz adına mücadele etti. Ortaya koyduğu performans, Konya’da yapılacak Türkiye Satranç 2. Liginde güzel oyunlar çıkaracağını gösteriyor. Ortaca Belediyespor ve Muğla ilimiz ilk kez Avrupa derecesi ile gururlandı. Sporcumuzu tebrik ediyorum” dedi.