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24 Kasım 2017 16:46

Ortaca, Çal Belediyespor maçına hazırlanıyor

Ortaca Belediyespor Futbol Takımı, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 10.

Ortaca, Çal Belediyespor maçına hazırlanıyor

24 Kasım 2017 16:46

haftasında Pazar günü kendi sahasında yapacağı Çal Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Ortaca Ahmet Ateş Stadı’nda teknik direktör Levent Numanoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve temel egzersizler ile başladı. Futbolcuların topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.


Teknik Direktör Levent Numanoğlu, yaptığı açıklamada; “Oynadığımız tüm karşılaşmalarda rakiplerimizle başa baş mücadele ettik. Bireysel hataları en aza indirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın azmi ve çalışmasından memnunum. Ligde her takım birbirini yenebilir. Çal Belediyespor’un 2 maçını seyretme şansım oldu. Top yapan iyi bir takım. Hazırlıklarımız devam ediyor, seyircimiz önünde oynayacağımız karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.


Karşılaşma öncesi Ortaca Belediyespor’da cezalı oyuncu bulunmazken, Söke maçında sakatlanan Peter’ın durumunun maç saatinde netleşeceği bildirildi.


Pazar günü Ortaca Ahmet Ateş Stadında oynanacak karşılaşma saat 14:00’da başlayacak.




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