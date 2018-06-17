Ortaca CHP’de bayramlaşma

İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen programa, CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Muğla Milletvekili adayları Mürsel Alban, Av. Burak Erbay, İbrahim Ertürk ve partililer katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, “Bu bayramı umuda yelken açmış bir şekilde kutluyoruz. Ülkemizin aydınlık insanlarını bir araya getiren bir Cumhurbaşkanı adayımız var. Cumhurbaşkanı adayımızın etrafında her kesimden insanı toplamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim çalışması süreci hepimiz için çok yoğun geçiyor. Sonucunun çok güzel olacağına inanıyorum. Sürece verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyor, emeğinize sağlık diyorum ve bayramınızı kutluyorum. Aydınlık, çağdaş ve adil bir Türkiye’de nice bayramlarda buluşmayı diliyorum.” ifadelerini kullandı.