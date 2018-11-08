Ortaca, Ege İlleri Tanıtım Günlerinde tanıtılıyor

Ortaca Belediyesi, Ege illeri vakıf ve derneklerinin oluşturduğu EGEM Platformunca Ankara'da gerçekleştirilen 11. Ege İlleri Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım günlerinde stant açan Ortaca Belediyesi, yöreye özgü ürünleri Başkentlilerle buluşturdu.

Standı ziyaret edenlere ilçe ve güney ege bölgesi hakkında bilgiler veren Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, kum, güneş ve denizin yanı sıra alternatif turizmin de günümüzde önem kazandığını söyledi.

Kısa süre önce bisiklet ve yürüyüş yolları projesinin tamamlanarak hayata geçtiğini hatırlatan Başkan Karaçelik; “Doğanın bize sunduğu avantajlara ek olarak alternatif turizm başlıklarının sektörde önemli hale geldiği görülmektedir. Biz yerel yönetim temsilcileri olarak günümüzde farklı tanıtım dallarına önem veriyoruz” dedi.

Ege Bölgesine özgü ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu tanıtım günleri etkinliği 11 Kasım'a kadar devam edecek.