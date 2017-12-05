Ortaca Emniyetinden “Whatsapp İhbar Hattı”

İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan “Arayın Bizi Bulalım Sizi” projesinin tanıtımı Emniyet Müdürlüğü binasında, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve ilçedeki engelli bireylerin katılımı ile yapıldı.

Projenin engelli bireylerin emniyet birimlerine ulaşmasını kolaylaştıracağını düşündüğünü aktaran Kaymakam Erdoğan, “112 çağrı sistemine ulaşmakta belli sıkıntılar yaşayan insanlarımızın Whatsapp İhbar Hattı ile birlikte anında kolluk kuvvetlerimize ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımız tanık olduğu yada içinde bulunduğu olayları bu telefon numarasına ses, görüntü, resim, mesaj ve konum olarak iletebilecekler” ifadelerini kullandı.

Whatsapp İhbar Hattı’nı daha çok insana duyurmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, “ilçemiz ve ilimizin çok az suçun işlendiği hatta hiç işlenmediği bir bölge haline gelmesini, engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur için yaşamlarını sürdürmesini umut ediyorum” dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan “Arayın Bizi Bulalım Sizi” projesi ile işitme, görme, fiziksel engelli veya bulunduğu adresi tarif etmekte zorlanan vatandaşların polis ekiplerine daha rahat ulaşmasının sağlanması hedeflendiği bildirildi.