Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 13:26

Ortaca Emniyetinden “Whatsapp İhbar Hattı”

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede meydana gelebilecek acil olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebilmek ve vatandaşlara anında geri bildirim sağlayabilmek için ‘0 552 448 01 55’ numarası ile Whatsapp İhbar Hattı’nı uygulamaya koydu.

Ortaca Emniyetinden “Whatsapp İhbar Hattı”

05 Aralık 2017 13:26


İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan “Arayın Bizi Bulalım Sizi” projesinin tanıtımı Emniyet Müdürlüğü binasında, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan ve ilçedeki engelli bireylerin katılımı ile yapıldı.


Projenin engelli bireylerin emniyet birimlerine ulaşmasını kolaylaştıracağını düşündüğünü aktaran Kaymakam Erdoğan, “112 çağrı sistemine ulaşmakta belli sıkıntılar yaşayan insanlarımızın Whatsapp İhbar Hattı ile birlikte anında kolluk kuvvetlerimize ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm vatandaşlarımız tanık olduğu yada içinde bulunduğu olayları bu telefon numarasına ses, görüntü, resim, mesaj ve konum olarak iletebilecekler” ifadelerini kullandı.


Whatsapp İhbar Hattı’nı daha çok insana duyurmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, “ilçemiz ve ilimizin çok az suçun işlendiği hatta hiç işlenmediği bir bölge haline gelmesini, engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın huzur için yaşamlarını sürdürmesini umut ediyorum” dedi.


İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan “Arayın Bizi Bulalım Sizi” projesi ile işitme, görme, fiziksel engelli veya bulunduğu adresi tarif etmekte zorlanan vatandaşların polis ekiplerine daha rahat ulaşmasının sağlanması hedeflendiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
6
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç