Ortaca Festivali kortej yürüyüşü yapıldı

Belediye binası önünde bando eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü festival alanında son buldu. Kortej yürüyüşüne, CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Ortaca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ile Safran Halk Dansları ve Artvin Halk Oyunları ekipleri gösteri sundu.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, program açılışında yaptığı konuşmada; “1992 yılında, rahmetli Kemal Şahin döneminde başlatılmış, çeyrek asırlık bir etkinliği devam ettirmenin gururu içerisindeyiz. Festivaller, yörenin turistik ve tarihi değerlerini, sanatsal yönünü ortaya çıkarmak ve tanıtmak için yapılırlar. 23 yıldır bu işi başarı ile yaptığımıza inanıyorum. Festivalin esnafımıza bol kazanç, halkımıza da iyi eğlenceler getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir ise festivallerin toplumun bir araya gelmesi, barış içerisinde huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşaması için önemli olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Törenin ardından korteje katılanlar stantları gezdi.