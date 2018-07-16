Ortaca golcü futbolcuya imzayı attırdı

Ortaca Belediyespor, BAL’da geçen sezon 9 kez fileleri havalandıran 1993 doğumlu forvet Ali Yücel Aydın ile sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Afyon Şuhut Belediye Hisarspor’da forma giyen golcü futbolcu, Merzifon, Söke, Altınoluk’ta şampiyonluk yaşadı.

Altınoluk alt yapısından yetişen ve geçen yıl Şuhut’ta istikrarlı bir sezon geçiren Aydın; “Bu sene nasip oldu Ortaca’ya geldim. Serdar hoca ve Aziz başkanımızın sayesinde. Geçen sonu 9 golle tamamladım. Bu senede 10’un altına düşmemeyi hedefliyorum. Ortaca adına bol bol fileleri havalandıracağım inşallah.” dedi.

Ortaca Belediyespor yönetim kurulu üyesi Aziz Abay, imza töreninde yaptığı açıklamada, yeni transferlerin takıma ve yönetim kuruluna hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Genç forvet oyuncusunun Ortaca Belediyespor’a katkı sağlayacağından kuşku duymadıklarını dile getiren Abay, Ortaca Belediyespor camiasına yakışır yetenekli ve karakterli oyuncularla, dinamik ve istikrarlı bir takım kurmayı amaçladıklarını vurguladı.