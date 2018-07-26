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26 Temmuz 2018 12:16

Ortaca İESK sporcuları Milli Takımla tarih yazdı

Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası’nda mücadele eden İşitme Engelliler Bayan Hentbol Milli Takımı’nda Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü’nden (İESK) 2 sporcu yer aldı.

Ortaca İESK sporcuları Milli Takımla tarih yazdı

26 Temmuz 2018 12:16

Ortaca İESK sporcuları Ayşenur Çankayave Hale Kabul, Brezilya’da dünya 2’nciliği yaşadı.


2018 Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası’nda mücadele eden kadın milli takımı ikinci, erkek milli takımı ise üçüncü oldu.


Brezilya’da düzenlenen şampiyonada, kadın milliler finalde Danimarka ile karşılaştı. Mücadeleyi 31-11 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci olarak tamamladı. Turnuvada Milli Takım için mücadele eden Ortaca İESK sporcuları Ayşenur Çankayave Hale Kabul, Brezilya’da madalya kazandı.


Sporcularının başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirten Ortaca İESK Başkanı Mesut Yıldırım; “İşitme Engelliler Bayan Hentbol Milli Takımımız, Brezilya’da 10 gün süren dünya şampiyonasında ikinci olarak Türk bayrağımızı dalgalandırdı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek tarih yazdı. Başta Şenay hocamız olmak üzere tüm teknik heyeti, kulübümüz sporcularındanAyşenur Çankaya, Hale Kabul ve takım arkadaşlarını tebrik ediyoruz, başarılarınız daim olsun sizinle gurur duyuyoruz.” dedi.




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