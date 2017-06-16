Ortaca ilk kadın bisiklet festivaline ev sahipliği yapacak

Sevgi Kirak, Festivali, HÜRPEDAL Bisiklet ve Doğasporları Derneği ile Ortaca Belediyesinin destekleriyle ve bisikletçi dostlarımız İzmir’den Timukan Karaca, Ankara’dan Güzin Arıcı ve Mersin’den Ebru Petek Budur’un özverili çalışmalarıyla organize ettiklerini söyledi.

Bisiklete binen kadın sayısının çok az olduğuna ve Ortaca’da düzenlenen festivalinin Türkiye’de bir ilk olduğuna işaret eden Sevgi Kirak, “Bu bisikletçi kadınların bir araya gelerek düzenlediği bir etkinliktir. Bizler günlük hayatlarımızda bisiklete binen, turlar düzenleyen, festivallere katılan kadınlarız. Fakat sayımız çok az. Festivaller farkındalık yaratır, özendiricidir, dikkat çeker. Festivallere izin alamayan, cesaret edemeyen, kadınlar için düzenledik” dedi.

3 günlük renkli, çocuklar gibi eğlenme fırsatını kaçırılmamasını öneren Kirak, “3 gün boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinden kadınlar özgürlük, eğlence ve doğanın tadını çıkaracaklar. Bu biletli ve kontenjanı olan bir etkinlik. 100 katılımcı kadın 20 de görevli kadın olacak. Kamp alanımız Dalyan’da MUD krater bahçesinde çadır kent kurulacaktır. İsteyen otel seçeneğini de kullanabilir. Hayatımızın bir parçası olması için festivallere, turlara ve destek topluluklarına ihtiyacımız var” diye seslendi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Karaçelik, “geçtiğimiz yıl bisiklet festivaliyle başlayan etkinliklerimize sadece kadınlara yönelik “ilk kadın bisiklet festivali”ni de eklemek bizleri onurlandırdı. Arkadaşlarımızın da katkılarıyla bu organizasyon bölgemizin adını duyuracak. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Tüm bisiklet tutkunlarını bölgemizin güzelliklerini görmeye davet ediyorum” dedi.

Festivalin güzergah ve kısa programı ise şöyle: Yüksek Arkeolog Nilgün Şahin eşliğinde Kaunos antik kenti turu, tekne turu, Köyceğiz Beyobası ve Yuvarlakçay, Ortaca ve Dalyan’ı kapsayan bisiklet turu.