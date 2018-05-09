Ortaca Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Okul bahçesinde düzenlenen törene, CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça, Ortaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Umut Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Güp, Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, DALKO Başkanı Arif Yalılı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, Dalyan Halidun Feridun Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar dileyerek; “Vatanına, milletine, bayrağına ve devletine sahip çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını kendinize rehber edinerek, gelecekte bu milletin ve vatanın sorumluluğunu üzerinize alacağınıza inanıyorum. Yolunuz açık olsun.” dedi.

Ortaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Umut Avcı ise bin 188 kayıtlı öğrencileri olduğunu, 5 bölüm ve 9 program ile eğitime devam ettiklerini aktardı. Avcı, konuşmasında "Her biriniz kendiniz ve ailelerinizin yanı sıra ülkemizin de geleceğine yön verme konusunda sorumlu bireyler olarak mezun oluyorsunuz. Eğitim dönemindeki sorumluluktan çok daha yüksek bir sorumluluk ile yaşamanızı sürdüreceksiniz. Çağdaş ve en üst düzey bilgiler ile kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza inanıyoruz” dedi.

yapılan konuşmaların ve dereceye giren öğrencilere takdir belgelerinin verilmesinin ardından mezun olan öğrenciler geleneksel kep atma eylemini gerçekleştirdi.