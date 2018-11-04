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Ortaca sahillerinde deniz keyfi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Kasım ayının ilk haftası hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Kasım ayının ilk haftası hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler deniz ve güneşin tadını çıkardı.


Ortaca'da yazdan kalan günler yaşanırken, yerli ve yabancı turistler güneşin ve denizin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sıcak havanın keyfini süren bazı turistler plajda denize girerken bazıları da güneşlendi. Sonbaharın son ayı Kasım'da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen turistler, Ortaca'nın dünyaca ünlü İztuzu Plajı ve Sarıgerme Sahili'ne akın etti.


Tatilciler, Dalyan Mahallesi'nde günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme fırsatı buldu.

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