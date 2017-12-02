Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 12:36

Ortaca, Şuhut deplasmanına çıkıyor

Ortaca Belediyespor Futbol Takımı, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 11.

Ortaca, Şuhut deplasmanına çıkıyor

02 Aralık 2017 12:36

haftasında Pazar günü deplasmanda yapacağı Afyonkarahisar temsilcisi Şuhut Belediye Hisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.


Ortaca Ahmet Ateş Stadı’nda teknik direktör Levent Numanoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve temel egzersizler ile başladı. Futbolcuların topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.


Karşılaşma öncesi Şuhut Belediye Hisarspor 14 puanla 8’inci sırada yer alırken, Ortaca ise 10 puanla 11’inci sırada yer alıyor. Ortaca bu sezon BAL’da çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Rakip kaleleri 12 kez havalandıran Ortaca kendi kalesinde ise 17 gol gördü.


Karşılaşma Pazar günü saat 14:00’da Şuhut Belediye Stadında oynanacak.


Öte yandan, Muğla Süper Amatör Ligde mücadele eden Köyceğiz ve Dalaman Belediyespor, ligin 7’inci haftasında deplasmanda mücadele edecek. Dalyanspor ise kendi sahasında Turgutreisspor’u ağırlayacak.


Köyceğiz Belediyespor, pazar günü saat 14:00’da Karaovaspor ile mücadele edecek. Dalaman Belediyespor’da aynı saatte Marmaris Gençlikspor’a konuk olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç