Ortaca, Şuhut deplasmanına çıkıyor

haftasında Pazar günü deplasmanda yapacağı Afyonkarahisar temsilcisi Şuhut Belediye Hisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Ortaca Ahmet Ateş Stadı’nda teknik direktör Levent Numanoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve temel egzersizler ile başladı. Futbolcuların topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Karşılaşma öncesi Şuhut Belediye Hisarspor 14 puanla 8’inci sırada yer alırken, Ortaca ise 10 puanla 11’inci sırada yer alıyor. Ortaca bu sezon BAL’da çıktığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Rakip kaleleri 12 kez havalandıran Ortaca kendi kalesinde ise 17 gol gördü.

Karşılaşma Pazar günü saat 14:00’da Şuhut Belediye Stadında oynanacak.

Öte yandan, Muğla Süper Amatör Ligde mücadele eden Köyceğiz ve Dalaman Belediyespor, ligin 7’inci haftasında deplasmanda mücadele edecek. Dalyanspor ise kendi sahasında Turgutreisspor’u ağırlayacak.

Köyceğiz Belediyespor, pazar günü saat 14:00’da Karaovaspor ile mücadele edecek. Dalaman Belediyespor’da aynı saatte Marmaris Gençlikspor’a konuk olacak.