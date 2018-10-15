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Ortaca trafik kazası kurbanı 2 gencini toprağa verdi

Dalyan Kanalına araçlarının devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Ortacalı 2 genç gözyaşları içinde toprağa verildi.


Dalyan Mahallesi Maraş Caddesinde meydana gelen kazada, otomobille kanala devrilen ve hayatlarını kaybeden Tugay Gebeş ve Mustafa Uğurcan Sarı Gölbaşı Mahallesi Burunucu mezarlığında yan yana toprağa verildi.


Cenaze törenine katılanlar Burunucu mezarlığında öğle namazına müteakip yan yana toprağa verilen 2 gencin acı kaybımız yazılı fotoğraflarını göğüslerinde taşıdı.


Ortaca Belediyespor alt yapısında uzun yıllar forma giyen Tugay Gebeş ve Mustafa Uğurcan Sarı'nın mezar başlarına kulübün forması koyuldu.

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