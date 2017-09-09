Ortaca ve Dalaman’da CHP’nin 94. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Ortaca’da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Ortaca Belediye Başkanı Vekili Mehmet Ali Avcı, Ortaca CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, CHP eski Milletvekili Ali Arslan ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Ortaca CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

İlçe Başkanı Sertkaya törende yaptığı konuşmada; “Cumhuriyet karanlığın eşiğinden doğan hırkası yırtık yüreği sağlam bir halkın eseridir. Cumhuriyet Halk Partisi ise halkın bağrından çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının omuzlarında yükselen ulu bir çınardır. Atatürk benim iki büyük eserim vardır biri CHP diğeri Türkiye Cumhuriyetidir diyerek, ulu çınarın ülkemiz için önemini ortaya koymuştur. CHP 94 yıldır Atatürk ilke ve devrimlerinin, Cumhuriyetin, parlamenter demokrasinin, sosyal adaletin, hukukun ve özgürlüklerin güvencesi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, partimizim kurucu ve ilk genel başkanı Büyük Önder Atatürk’ü, merhum genel başkanımız İsmet İnönü ile Bülent Ecevit’i ve tüm aziz şehitlerimiz şükran ve minnetle anıyor. 9 Eylül ruhunu bugünlere taşıyan tüm yurttaşları sevgi, saygı ve özlemle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tören İzmir Marşı ile son bulurken, vatandaşlara lokma ikramı yapıldı. Dalaman’da ise Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz ve İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner’in katılımı ile yapılan törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.