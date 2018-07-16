Ortaca yeni hastanesine kavuştu

Sağlık Bakanlığınca, Gölbaşı Mahallesinde, TOKİ’ye yaptırılan 100 yataklı Ortaca Devlet Hastanesi binasında hasta kabulüne başlandı.

İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan yeni binada incelemelerde bulundu. Gencer’e, başhekim Erol Çetinkaya, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Figen Aşkın, İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Yıldırım ve Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan eşlik etti.

İl Sağlık Müdürü Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada; “Ortaca Devlet Hastanemizin yeni binası 16 Temmuz 2018’den itibaren hizmet vermeye başladı. Taşıma işlemlerimiz tamamlandı. Bölgemize, insanlarımıza, devletimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize, hayırlı ve yararlı olmasını diliyorum.” dedi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, kulak burun boğaz, fizik tedavi ve rehabilitasyon, üroloji gibi toplam 14 poliklinik ile hizmet veren Devlet Hastanesinde 3 adet sancı doğum lohusa odası ve her katta 1 tane olmak üzere 4 adet özel oda bulunuyor. Hastanenin odaları ise konforu ile dikkat çekiyor.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları servisinde öğretmenlerce duvara resmedilen Caretta Caretta başta olmak üzere deniz canlılarından ve sahil figüründen oluşan resim de vatandaşların ve ziyaretçilerin beğenisini topladı. Hastane yönetimi de resmi yapan öğretmenlere teşekkür etti.