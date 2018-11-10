Ortaca'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni

Ortaca'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle anma törenleri düzenlendi.

Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen 10 Kasım Anma Törenine Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Garnizon Komutanı Vekili Albay Barış Sayın, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Onur Altınışık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtına Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığınca çelenk sunulmasının ardından iki dakikalık siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.